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44 минуты назад

Кражи приятелей-шоплифтеров в Пермском крае попали на видео

Александр Кузьмин

Двое жителей города Березники в Пермском крае были задержаны за кражи из магазинов в Соликамске и предстанут перед судом. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший соответствующие кадры, на которых запечатлены преступные деяния ранее судимых мужчин 1985 и 1986 года рождения.

В сентябре 2021 года приятели приехали в Соликамск, один из них решил встретиться со своей знакомой, а второй прибыл в город за компанию. Однако злоумышленники внесли в свои планы «коррективы»: один из них вспомнил о дне рождения дочери.

«Посетовав на то, что у него нет денег, а идти к ребенку на праздник “с пустыми руками” некрасиво, он решил совершить кражу. Приятели договорились, что пойдут в магазин вместе, и чтобы не привлекать к себе особого внимания они возьмут товар со стеллажей, которые расположены у самого входа. Спустя несколько минут злоумышленники вышли из магазина с похищенным имуществом. В руках отца будущей именинницы была кукла, у его товарища – упаковка подгузников. Впоследствии они совершили ряд хищений из сетевых магазинов. Действовали злоумышленники по одной и той же схеме. Заходили в торговую точку, брали подходящий товар, прятали его в карманы либо под верхнюю одежду и, минуя кассу, покидали магазин. Часть похищенного имущества злоумышленники сбыли и на вырученные деньги приобрели алкогольные напитки. Оставшееся они сложили в чемодан и планировали увезти с собой в Березники», – раскрывает детали происшествий портал.

Но реализовать задуманное им помешал водитель такси, который, узнав, что с ним не смогут расплатиться, отвез пассажиров к отделу полиции.

Происшествия,Криминал,Видео,
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