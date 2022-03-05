Кражи приятелей-шоплифтеров в Пермском крае попали на видео

«Посетовав на то, что у него нет денег, а идти к ребенку на праздник “с пустыми руками” некрасиво, он решил совершить кражу. Приятели договорились, что пойдут в магазин вместе, и чтобы не привлекать к себе особого внимания они возьмут товар со стеллажей, которые расположены у самого входа. Спустя несколько минут злоумышленники вышли из магазина с похищенным имуществом. В руках отца будущей именинницы была кукла, у его товарища – упаковка подгузников. Впоследствии они совершили ряд хищений из сетевых магазинов. Действовали злоумышленники по одной и той же схеме. Заходили в торговую точку, брали подходящий товар, прятали его в карманы либо под верхнюю одежду и, минуя кассу, покидали магазин. Часть похищенного имущества злоумышленники сбыли и на вырученные деньги приобрели алкогольные напитки. Оставшееся они сложили в чемодан и планировали увезти с собой в Березники», – раскрывает детали происшествий портал.