В Подмосковье выявили нелегальных мигрантов. Видео

В подмосковной деревне Глазово полицейские во время проверки распределительного центра одного из сетевых магазинов выявили и пресекли незаконную миграцию. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Московской области, обнародовавшее соответствующее видео.
«В ходе рейда на территории склада полицейскими проверены документы около 100 иностранных граждан. За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации 29 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и ст. 18.10 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны», – говорится в сообщении начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.