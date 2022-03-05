В Подмосковье выявили нелегальных мигрантов. Видео

«В ходе рейда на территории склада полицейскими проверены документы около 100 иностранных граждан. За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации 29 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 и ст. 18.10 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны», – говорится в сообщении начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.