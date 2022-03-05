В Белгородской области сообщили о повреждении газопровода на границе с Украиной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в одном из районов региона - на границе с Украиной - был поврежден газопровод, ремонтные работы планируется завершить до середины дня. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В Белгородской области ночь прошла достаточно спокойно, за исключением происшествия в Ракитянском районе, где транспортное средство механически повредило газопровод. Произошло отключение нескольких десятков жилых домов", - уточнил глава региона.
Гладков добавил, что администрация района оперативно оказала необходимую помощь, доставив на места электрические обогреватели.
Ранее Гладков заявил о повреждении семи домов, нескольких дворов и дорожного полотна. Жильцы поврежденных жилищ переселены в гостиницы Белгорода. Помощь в восстановлении домов предложили местные бизнесмены. Ремонт дорог планируется осуществлять за счет федерального бюджета.