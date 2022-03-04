В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
2 часа назад

Петербургского нефролога-расчленителя отпустили из под стражи

Ivyborg.ruIvyborg.ruиещё 1

Суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Земченкова, убившего и расчленившего свою супругу более 10 лет назад. Подозреваемый был выпущен из-под стражи в зале суда.

Обвиняемого в убийстве жены нефролога отпустили из под стражи
Фото: Городская Мариинская больницаГородская Мариинская больница

Об этом 4 марта пишет Фонтанка со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Прекращение дела вызвано переквалификацией обвинения на статью о причинении смерти по неосторожности, а также по истечением сроков давности.

Акушер-гинеколог Ирина Земченкова пропала в конце февраля 12 лет назад. В полицию о пропаже женщины тогда обратился ее муж, который впоследствии признался в расправе над Земченковой и накануне был выпущен из зала суда.

Отметим, что после признания в совершенном преступлении, нефролог в итоге изменил показания, указав, что не совершал этого.

Происшествия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители