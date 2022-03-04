Обвиняемого в убийстве жены нефролога отпустили из под стражи

Суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Земченкова, убившего и расчленившего свою супругу более 10 лет назад. Подозреваемый был выпущен из-под стражи в зале суда.

Фото: Городская Мариинская больница Городская Мариинская больница

Об этом 4 марта пишет Фонтанка со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Прекращение дела вызвано переквалификацией обвинения на статью о причинении смерти по неосторожности, а также по истечением сроков давности.

Акушер-гинеколог Ирина Земченкова пропала в конце февраля 12 лет назад. В полицию о пропаже женщины тогда обратился ее муж, который впоследствии признался в расправе над Земченковой и накануне был выпущен из зала суда.