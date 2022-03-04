Россиянка села в такси и умерла

В Москве 24-летняя россиянка умерла после того, как села в такси. Об инциденте рассказал телеканал РЕН ТВ .

По словам водителя, он и его знакомая купили спиртное и сели в его автомобиль, используемый для работы таксистом. Выпив алкоголь, пара уснула около четырех часов утра. Проснувшись около полудня, мужчина обнаружил, что его собутыльница не подает признаков жизни. Причину смерти женщины устанавливают.