Россиянка села в такси и умерла

В Москве 24-летняя россиянка умерла после того, как села в такси. Об инциденте рассказал телеканал РЕН ТВ.
По словам водителя, он и его знакомая купили спиртное и сели в его автомобиль, используемый для работы таксистом. Выпив алкоголь, пара уснула около четырех часов утра. Проснувшись около полудня, мужчина обнаружил, что его собутыльница не подает признаков жизни. Причину смерти женщины устанавливают.
Ранее в Подмосковье таксист изнасиловал учительницу. Водитель свернул с нужного маршрута, остановил машину в безлюдном месте и надругался над 24-летним педагогом.