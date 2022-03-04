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1 час назад

В Кирове задержали похищавших деньги клиентов лжеюристов: видео

Александр Кузьмин

В Кирове правоохранители пресекли деятельность компании, которая под предлогом оказания юридических услуг похищала денежные средства клиентов. Об этом сообщает МВД России.

«Полицейские установили, что в январе 2021 года двое уроженцев города Саратова открыли на улице Спасской города Кирова офис компании по оказанию юридической помощи населению. Деятельность нанятых работников сводилась к тому, чтобы в ходе первичной бесплатной консультации убедить посетителей заключить договоры об оказании платных услуг стоимостью от 30 до 100 тысяч рублей. Некоторые клиенты были вынуждены для этого оформить кредиты. Однако в дальнейшем оплаченные услуги не оказывались либо оказывались формально. Стоит отметить, что у большинства работников даже не было юридического образования. В октябре участились жалобы от граждан на некачественную работу псевдоюристов, в связи с чем учредители произвели ребрендинг и по тому же адресу открыли другую аналогичную организацию», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 155 Уголовного кодекса РФ.

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