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1 час назад

Россиянин погиб после драки с подростками в автобусе

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Россиянин погиб после драки с подростками, конфликт произошел в автобусе. Об этом сообщает ГТРК «Тверь».

Россиянин погиб после драки с подростками в автобусе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, трагичный инцидент произошел в Кимрах 3 марта. В автобусе между пьяным мужчиной и группой подростков завязался конфликт. Очевидцы сообщают, что именно мужчина начал драку, но потом, когда он упал, тинейджеры избили его бутылкой.

Утром в пятницу, 4 марта, появилась информация, что очевидцы видели лежащее на асфальте накрытое тело этого мужчины; он был мертв. Полиция расследует дело, ищет и опрашивает свидетелей произошедшего. На данный момент в УМВД затрудняются сказать, в результате чего наступила смерть мужчины.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае предстанут перед судом обвиняемые в убийстве знакомого россияне 19 и 26 лет. Обвиняемые сначала избили свою жертву, а затем забили до смерти куском металлической рельсы и кувалдой, после чего нанесли еще и удар ножом.

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