Россиянин погиб после драки с подростками в автобусе

Россиянин погиб после драки с подростками, конфликт произошел в автобусе. Об этом сообщает ГТРК «Тверь».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, трагичный инцидент произошел в Кимрах 3 марта. В автобусе между пьяным мужчиной и группой подростков завязался конфликт. Очевидцы сообщают, что именно мужчина начал драку, но потом, когда он упал, тинейджеры избили его бутылкой.

Утром в пятницу, 4 марта, появилась информация, что очевидцы видели лежащее на асфальте накрытое тело этого мужчины; он был мертв. Полиция расследует дело, ищет и опрашивает свидетелей произошедшего. На данный момент в УМВД затрудняются сказать, в результате чего наступила смерть мужчины.