Вор в законе стал фигурантом уголовного дела в Подмосковье

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело в отношении 76-летнего вора в законе Бориса Апакелы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

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Как рассказала пресс-секретарь, криминальный авторитет является фигурантом дела о занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, он стал вором в законе в 1965 году и с тех пор координировал организованные группы Владимирской и Московской областей, а также создавал связь между ними и криминальными авторитетами.

В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.