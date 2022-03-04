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3 часа назад

Вор в законе стал фигурантом уголовного дела в Подмосковье

Елена Прошина

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело в отношении 76-летнего вора в законе Бориса Апакелы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Вор в законе стал фигурантом уголовного дела в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала пресс-секретарь, криминальный авторитет является фигурантом дела о занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, он стал вором в законе в 1965 году и с тех пор координировал организованные группы Владимирской и Московской областей, а также создавал связь между ними и криминальными авторитетами.

В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Напомним, что ранее в Москве задержали вора в законе из Екатеринбурга Георгия Акоева, также известного как Гия Свердловский. Правоохранителям удалось «поймать» криминального авторитета в ресторане «Дворянское гнездо» на Рублевском шоссе в Подмосковье.

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
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