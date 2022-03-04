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37 минут назад

Российский самолет задержали в Дубае

Lenta.ruLenta.ru

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus А319, прилетевший из Красноярска, задержали в Дубае. Как уточняет Telegram-канал «КоммерсантЪ-Урал», авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов проводят проверку документов.

Российский самолет задержали в Дубае
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что лайнер должен был вывезти 80 пассажиров.

«Идет проверка документов. Мы взаимодействуем с авиавластями ОАЭ», — сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.

Согласно имеющимся данным, воздушное судно находится в лизинге.

Канада задержала самолет с россиянами

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получает большое количество обращений от застрявших за границей граждан, которые не могут вернуться на родину из-за закрытия воздушного пространства. Она заверила отечественных туристов, что в скором времени они смогут вернуться.

Происшествия,Татьяна Москалькова,Уральские авиалинии,
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