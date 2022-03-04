Российский самолет задержали в Дубае

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получает большое количество обращений от застрявших за границей граждан, которые не могут вернуться на родину из-за закрытия воздушного пространства. Она заверила отечественных туристов, что в скором времени они смогут вернуться.