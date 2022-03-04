Украинский миллиардер найден мертвым у себя дома в Великобритании

Украинский миллиардер Михаил Уотфорд (Михаил Толстошея) найден мёртвым у себя дома в графстве Суррей в Великобритании, сообщает издание The Guardian. Британская полиция называет смерть бизнесмена «необъяснимой», но не подозрительной. Один из друзей погибшего рассказал, что душевное состояние Толстошея было расстроено из-за спецоперации РФ на Украине.

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Расследование обстоятельств смерти продолжается, но в настоящее время не считается, что есть какие-либо подозрительные обстоятельства, — сообщили в полиции.

Михаил Толстошея родился на Украине в 1955 году. Как отмечается, после переезда в Великобританию он изменил свою фамилию на Уотфорд. Сначала он поселился в Лондоне, а затем переехал в Суррей. Основой бизнеса Уотфорда была продажа нефти и газа.