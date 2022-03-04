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31 минуту назад

Задержание нетрезвого угонщика иномарки без прав показали на видео

Александр Кузьмин

В Томской области сотрудники ДПС задержали нетрезвого угонщика иномарки, который ранее был лишен водительского удостоверения. Нарушитель был остановлен полицейскими в районе 304 километра автодороги Томск – Каргала – Колпашево. Соответствующие кадры публикует информационный портал «МВД Медиа».

«Полицейские обратили внимание, что водитель по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов выяснилось, что ранее мужчина 1994 года рождения привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишён водительских прав. Освидетельствование подтвердило, что он нетрезв. Сотрудникам полиции злоумышленник пояснил, что решил съездить по личным делам, а машину взял у своего знакомого, когда тот спал», – отмечает портал.

В отношении лихача были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 264.1 и частью 1 статьи 166 УК РФ.

Происшествия,Криминал,Видео,ГИБДД,
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