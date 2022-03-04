«Полицейские обратили внимание, что водитель по внешним признакам находится в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов выяснилось, что ранее мужчина 1994 года рождения привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишён водительских прав. Освидетельствование подтвердило, что он нетрезв. Сотрудникам полиции злоумышленник пояснил, что решил съездить по личным делам, а машину взял у своего знакомого, когда тот спал», – отмечает портал.