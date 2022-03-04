Нападение на мужчину в переходе в центре Москвы попало на видео

В подземном пешеходном переходе под Павелецкой площадью в Москве произошло нападение на мужчину. Злоумышленник напал на 59-летнего жителя столицы и отнял у него сумку с документами и мобильным телефоном. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Москва», опубликовавший видео инцидента.