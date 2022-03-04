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2 часа назад

Нападение на мужчину в переходе в центре Москвы попало на видео

Александр Кузьмин

В подземном пешеходном переходе под Павелецкой площадью в Москве произошло нападение на мужчину. Злоумышленник напал на 59-летнего жителя столицы и отнял у него сумку с документами и мобильным телефоном. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Москва», опубликовавший видео инцидента.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что нападавший нанес потерпевшему удар кулаком в лицо, после чего вырвал у упавшего мужчины сумку из рук и скрылся с места происшествия. Полиция задержала злоумышленника, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
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