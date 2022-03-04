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3 часа назад

Задержание подозреваемых в вымогательстве 2 млн рублей сняли на видео

Александр Кузьмин

В Подмосковье правоохранители пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в вымогательстве. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Московской области, опубликовавшее соответствующие кадры оперативных мероприятий.

«По имеющейся информации, пятеро граждан одной из стран Средней Азии, угрожая ножом и применением насилия, требовали от 34-летнего мужчины передать им около 2 миллионов рублей под предлогом несуществующего долга», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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