Задержание подозреваемых в вымогательстве 2 млн рублей сняли на видео

«По имеющейся информации, пятеро граждан одной из стран Средней Азии, угрожая ножом и применением насилия, требовали от 34-летнего мужчины передать им около 2 миллионов рублей под предлогом несуществующего долга», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.