В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
1 час назад

Индийский студент получил пулевое ранение при попытке выбраться из Киева

Газета.RuГазета.Ru

Индия сообщила, что студент этой страны получил огнестрельное ранение при попытке покинуть Киев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение госминистра гражданской авиации, автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии Виджай Кумар Сингх.

Индийский студент получил пулевое ранение при попытке выбраться из Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня я получил информацию о том, что студент, пытавшийся выбраться из Киева, получил пулю и был возвращен на полпути", — заявил представитель Индии.

Он добавил, что государство пытается добиться максимальной эвакуации при минимальных потерях. Сейчас студент госпитализирован в Киеве.

Сам госминистр Сингх находится в Польше. Он вместе с другими тремя министрами, направлен премьером Нарендрой Моди в качестве специальных посланников в соседние с Украиной страны для наблюдения за эвакуацией граждан страны.

Канада задержала самолет с россиянами

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения о "тысячах погибших" и "тысячах раненых" в ходе спецоперации в Донбассе российских военнослужащих являются недостоверными. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу глав Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал этот шаг вынужденной мерой по защите национальной безопасности. Лукашенко заявил, что белорусские Вооруженные силы не участвовали и не будут участвовать в специальной операции России на Украине.

Последние новости
Происшествия,Александр Лукашенко,Нарендра Моди,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители