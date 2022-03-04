Индийский студент получил пулевое ранение при попытке выбраться из Киева

Индия сообщила, что студент этой страны получил огнестрельное ранение при попытке покинуть Киев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение госминистра гражданской авиации, автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индии Виджай Кумар Сингх.

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"Сегодня я получил информацию о том, что студент, пытавшийся выбраться из Киева, получил пулю и был возвращен на полпути", — заявил представитель Индии.

Он добавил, что государство пытается добиться максимальной эвакуации при минимальных потерях. Сейчас студент госпитализирован в Киеве.

Сам госминистр Сингх находится в Польше. Он вместе с другими тремя министрами, направлен премьером Нарендрой Моди в качестве специальных посланников в соседние с Украиной страны для наблюдения за эвакуацией граждан страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения о "тысячах погибших" и "тысячах раненых" в ходе спецоперации в Донбассе российских военнослужащих являются недостоверными. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу глав Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал этот шаг вынужденной мерой по защите национальной безопасности. Лукашенко заявил, что белорусские Вооруженные силы не участвовали и не будут участвовать в специальной операции России на Украине.