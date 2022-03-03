Массовая драка между охранниками и покупателями произошла в IKEA

Покупатели IKEA в последний день работы магазина устроили потасовку с охранниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По данным ресурса, инцидент произошел вечером 3 марта в ТЦ МЕГА Белая дача. Посетители рассказали Telegram-каналу, что магазин закрыли раньше времени, но покупателей никто об этом не предупредил. Причиной преждевременного закрытия IKEA стали очереди. В результате возмущенные покупатели стали пробиваться внутрь, чему мешали держащие оборону охранники.

Посетительница магазина сообщила, что одну из пытающихся попасть в IKEA женщину охранники ударили дверью по лицу. О ее состоянии ничего неизвестно.