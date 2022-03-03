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1 час назад

Массовая драка между охранниками и покупателями произошла в IKEA

Елена Прошина

Покупатели IKEA в последний день работы магазина устроили потасовку с охранниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Массовая драка между охранниками и покупателями произошла в IKEA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ресурса, инцидент произошел вечером 3 марта в ТЦ МЕГА Белая дача. Посетители рассказали Telegram-каналу, что магазин закрыли раньше времени, но покупателей никто об этом не предупредил. Причиной преждевременного закрытия IKEA стали очереди. В результате возмущенные покупатели стали пробиваться внутрь, чему мешали держащие оборону охранники.

Посетительница магазина сообщила, что одну из пытающихся попасть в IKEA женщину охранники ударили дверью по лицу. О ее состоянии ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах IKEA образовались огромные очереди. Свою деятельность шведская компания в РФ приостанавливает с 4 марта.

Происшествия,Ikea,
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