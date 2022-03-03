Тело известной певицы нашли спустя два дня после смерти

В московской квартире нашли тело 60-летней певицы Анны Жуковой. По предварительным данным, исполнительница песен в жанре шансон скончалась за два дня до обнаружения. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Фото: anna-zhukova.ru anna-zhukova.ru

Тело Жуковой обнаружил ее 38-летний сын. Он сразу позвонил в полицию, сообщив, что приехал проведать мать, но зайдя в квартиру, нашел ее не падающей признаков жизни. Прибывшие на место правоохранители и врачи скорой помощи констатировали смерть Жуковой.

«При первичном осмотре на теле умершей 60-летней певицы не обнаружено следов насильственной смерти. Предварительно установлено, что женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности за два дня до обнаружения», — сообщил «КП» источник в здравоохранении.

В настоящее время тело Жуковой направили на медицинскую экспертизу, которая должна будет установить точные причины ее смерти. Полиция проводит проверку по данному делу. Отмечается, что порядок вещей в квартире певицы нарушен не был.