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15 минут назад

Тело известной певицы нашли спустя два дня после смерти

Елена Прошина

В московской квартире нашли тело 60-летней певицы Анны Жуковой. По предварительным данным, исполнительница песен в жанре шансон скончалась за два дня до обнаружения. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Тело известной певицы нашли спустя два дня после смерти
Фото: anna-zhukova.ruanna-zhukova.ru

Тело Жуковой обнаружил ее 38-летний сын. Он сразу позвонил в полицию, сообщив, что приехал проведать мать, но зайдя в квартиру, нашел ее не падающей признаков жизни. Прибывшие на место правоохранители и врачи скорой помощи констатировали смерть Жуковой.

«При первичном осмотре на теле умершей 60-летней певицы не обнаружено следов насильственной смерти. Предварительно установлено, что женщина скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности за два дня до обнаружения», — сообщил «КП» источник в здравоохранении.

В настоящее время тело Жуковой направили на медицинскую экспертизу, которая должна будет установить точные причины ее смерти. Полиция проводит проверку по данному делу. Отмечается, что порядок вещей в квартире певицы нарушен не был.

За свою карьеру Жукова записала два сольных альбома. Ее песни попадали в различные музыкальные сборники и звучали на радио.

Происшествия,Анна Жукова,
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