Российскую учительницу изнасиловали в такси

В Химках таксист изнасиловал 24-летнюю россиянку, которая работает учительницей химии в одной из школ Подмосковья. Об этом сообщает KP.RU.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Александр Казаков / Коммерсантъ

Девушка рассказала полицейским, что несколько дней назад заказала такси из Химок. К ней приехала бело-желтая Hyundai, учительница села в автомобиль, и водитель начал поездку. Однако через некоторое время мужчина свернул с маршрута в безлюдное место и остановился.

Затем он перелез на заднее сиденье и начал приставать к пострадавшей, применяя физическую силу. После изнасилования пассажирке удалось выбежать из автомобиля, однако номер машины она не смогла запомнить из-за стресса. В данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают таксиста.