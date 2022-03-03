Вор в законе Серик Голова признался в убийстве журналистки

В Казахстане осужденный за создание ОПГ криминальный авторитет Серик Джаманаев, известный в преступной среде как вор в законе Серик Голова, признался в резонансном убийстве журналистки Оралгайши Омаршановой в 2007 году. Об этом в четверг, 3 марта, сообщает «Время».

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По информации издания, Джаманаев дал признательные показания благодаря комплексу агентурно-оперативных мероприятий Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Также его попросили признаться в содеянном жена и адвокат. Авторитет точно указал место, где спрятал тело журналистки газеты «Закон и правосудие». Кроме того, он рассказал об убийстве своего конкурента и указал место его захоронения.

Находясь в СИЗО, авторитет стал верующим после того, как ему диагностировали рак печени последней стадии. Издание полагает, что он захотел таким образом облегчить душу и покаяться в содеянном.

Джаманаев был коронован в 1996 году в Сочи при поддержке вора в законе Сергея Михайлова (Михась). Он стал первым, кто получил свой титул в Казахстане после развала СССР. Свое прозвище Голова он якобы получил за острый ум. 18 января 2021 года суд Алматы приговорил его к 19 годам за создание ОПГ «Башка».