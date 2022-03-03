Партия контрафактной алкогольной продукции стоимостью 4,4 миллиона рублей изъяли в Липецке. Ее 50-летний местный житель приобрел в 2021 году и хранил у себя в гараже для последующего сбыта. Об этом сообщает Управление МВД России по Липецкой области, обнародовавшее кадры оперативного мероприятия.