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1 час назад

В Липецке изъяли поддельный алкоголь на сумму 4,4 млн рублей. Видео

Александр Кузьмин

Партия контрафактной алкогольной продукции стоимостью 4,4 миллиона рублей изъяли в Липецке. Ее 50-летний местный житель приобрел в 2021 году и хранил у себя в гараже для последующего сбыта. Об этом сообщает Управление МВД России по Липецкой области, обнародовавшее кадры оперативного мероприятия.

«Установлено, что в сентябре 2021 года мужчина приобрёл контрафактный алкоголь, который хранил с целью сбыта. В гараже подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли партию немаркированной алкогольной продукции с этикетками популярных брендов на общую сумму 4,4 млн рублей. Следственным управлением УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст.171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», – отмечает портал.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД России,
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