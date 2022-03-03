Мужчина разгромил отделение МФЦ и протаранил 25 авто

В Набережных Челнах в Республике Татарстан мужчина разгромил отделение МФЦ, а после протаранил 25 автомобилей. Как сообщает « Подъем » со ссылкой на пресс-службу Татарстана, на мужчину составили порядка 10 протоколов об административных правонарушениях.

Изначально в полицию поступила информация о водителе за рулем Kia, который совершал опасные маневры и создавал угрозу для других участников дорожного движения. По прибытию полицейских мужчина отказался предъявить документы, начал движение и протаранил несколько машин.

«В ходе преследования пришлось применить ленту с шипами. За рулём находился 55-летний житель. В общей сложности он совершил наезд на 25 автомобилей. Результаты медосвидетельствования показали, что он трезвый, поэтому его действия мы не можем объяснить пока», — заявили в полиции.

После задержания выяснилось, что мужчина находится в розыске. Он вымогал у владельца кафе 100 тысяч рублей после того, как побил там окна и посуду. Кроме того, было зарегистрировано заявление сотрудницы МФЦ о привлечении его к ответственности за хулиганство: он ругался в центре и повредил технику.