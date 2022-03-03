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2 часа назад

Сотрудник магазина в Удмуртии присвоил 21 мобильник. Видео

Александр Кузьмин

В Удмуртии сотрудник магазина похитил более двух десятков мобильных аппаратов. 34-летний мужчина присвоил 21 мобильник на сумму в 450 тысяч рублей. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео задержания злоумышленника.

«Установлено, что подозреваемый с использованием своего служебного положения, имея доступ к товару, а также к базам учета, тайно похищал гаджеты и вносил недостоверные сведения о датах их реализации. В последующем присвоенные вместе с документами телефоны он сдавал в торговые точки города для последующей реализации», – отмечает портал.

Подозреваемого задержали в момент хищения очередного телефона. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК ФР.

Происшествия,Криминал,Видео,
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