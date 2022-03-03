«Установлено, что подозреваемый с использованием своего служебного положения, имея доступ к товару, а также к базам учета, тайно похищал гаджеты и вносил недостоверные сведения о датах их реализации. В последующем присвоенные вместе с документами телефоны он сдавал в торговые точки города для последующей реализации», – отмечает портал.