В Удмуртии сотрудник магазина похитил более двух десятков мобильных аппаратов. 34-летний мужчина присвоил 21 мобильник на сумму в 450 тысяч рублей. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео задержания злоумышленника.
«Установлено, что подозреваемый с использованием своего служебного положения, имея доступ к товару, а также к базам учета, тайно похищал гаджеты и вносил недостоверные сведения о датах их реализации. В последующем присвоенные вместе с документами телефоны он сдавал в торговые точки города для последующей реализации», – отмечает портал.
Подозреваемого задержали в момент хищения очередного телефона. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК ФР.