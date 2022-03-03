Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве

Массовая драка в подмосковных Мытищах закончилась убийством человека. Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел накануне вечером на улице Мира.
По предварительной информации, компания отмечала день рождения. Во время драки, которая началась по неустановленной причине, участники взялись за ножи. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 21-летнего парня с колотым ранением грудной клетки. Еще пять человек с различными травмами обратились за медицинской помощью.
Сейчас следователи выясняют причины конфликта, а также устанавливают всех участников драки.
Напомним, что в феврале в Карачаево-Черкесии местный житель убил туриста из Москвы из-за того, что он остановился сходить в туалет на обочине. Известно, что в ходе конфликта 33-летний Абдуллах Бостанов ударил туриста ножом, после чего вместе со знакомым скрылся.
После Бостанов и второй участник конфликта Руслан Узденов явились с повинной. Полицейским они рассказали, что конфликт начался после того, как они с Бостановым сделали замечание Албегову, который решил сходить в туалет на обочине дороги. На теле Узденова были следы побоев - он заявил, что получил их в ходе драки с туристами.