Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве

Массовая драка в подмосковных Мытищах закончилась убийством человека. Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел накануне вечером на улице Мира.

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По предварительной информации, компания отмечала день рождения. Во время драки, которая началась по неустановленной причине, участники взялись за ножи. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 21-летнего парня с колотым ранением грудной клетки. Еще пять человек с различными травмами обратились за медицинской помощью.

Сейчас следователи выясняют причины конфликта, а также устанавливают всех участников драки.

Напомним, что в феврале в Карачаево-Черкесии местный житель убил туриста из Москвы из-за того, что он остановился сходить в туалет на обочине. Известно, что в ходе конфликта 33-летний Абдуллах Бостанов ударил туриста ножом, после чего вместе со знакомым скрылся.