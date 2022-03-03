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38 минут назад

Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве

Елена Прошина

Массовая драка в подмосковных Мытищах закончилась убийством человека. Как сообщает Telegram-канал «112», инцидент произошел накануне вечером на улице Мира.

Массовая драка с поножовщиной произошла в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, компания отмечала день рождения. Во время драки, которая началась по неустановленной причине, участники взялись за ножи. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 21-летнего парня с колотым ранением грудной клетки. Еще пять человек с различными травмами обратились за медицинской помощью.

Сейчас следователи выясняют причины конфликта, а также устанавливают всех участников драки.

В российском городе произошла массовая драка со стрельбой

Напомним, что в феврале в Карачаево-Черкесии местный житель убил туриста из Москвы из-за того, что он остановился сходить в туалет на обочине. Известно, что в ходе конфликта 33-летний Абдуллах Бостанов ударил туриста ножом, после чего вместе со знакомым скрылся.

После Бостанов и второй участник конфликта Руслан Узденов явились с повинной. Полицейским они рассказали, что конфликт начался после того, как они с Бостановым сделали замечание Албегову, который решил сходить в туалет на обочине дороги. На теле Узденова были следы побоев - он заявил, что получил их в ходе драки с туристами.

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