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3 часа назад

Задержание экипажа судна в наркотическом опьянении сняли на видео

Рамблер

В Приморье задержан экипаж рыбопромыслового судна по подозрению в незаконном хранении наркотических средств, который собирался выйти в рейс. Соответствующее видео публикует информационный портал «МВД Медиа».

«При проверке кают, в которых проживали члены экипажа, были обнаружены разовые дозы наркотических средств, устройства, посуда и шприцы для изготовления и употребления наркотиков. Члены экипажа не прятали запрещенные вещества, оставляя их на видном месте в каютах и в личных вещах», – говорится в сообщении портала.

У помощника капитана, старшего механика и одного из моряков после проведения медицинского освидетельствования были обнаружены признаки опьянения. Капитан от освидетельствования отказался, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

В отношении троих членов экипажа возбуждены уголовные дела.

Происшествия,Криминал,Видео,
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