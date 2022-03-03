Задержание экипажа судна в наркотическом опьянении сняли на видео

«При проверке кают, в которых проживали члены экипажа, были обнаружены разовые дозы наркотических средств, устройства, посуда и шприцы для изготовления и употребления наркотиков. Члены экипажа не прятали запрещенные вещества, оставляя их на видном месте в каютах и в личных вещах», – говорится в сообщении портала.