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28 минут назад

Более 100 рейсов задержаны или отменены утром в аэропортах Москвы

RT на русскомиещё 1

Более 100 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трёх московских аэропортах: Внуково, Домодедово и Шереметьево.

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 100 рейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 08:40 мск 3 марта, в аэропорту Внуково девять рейсов задержаны, 56 отменены, в Домодедове два рейса задержаны, 18 отменены, в Шереметьеве девять рейсов задержаны, 16 отменены.

Россия закрывает небо для авиакомпаний 36 стран

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT сообщение о закрытии США воздушного пространства для всех российских самолётов.

Происшествия,Георгий Остапкович,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,ВШЭ,
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