В аэропортах Москвы задержали или отменили более 100 рейсов

Более 100 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трёх московских аэропортах: Внуково , Домодедово и Шереметьево .

По информации на 08:40 мск 3 марта, в аэропорту Внуково девять рейсов задержаны, 56 отменены, в Домодедове два рейса задержаны, 18 отменены, в Шереметьеве девять рейсов задержаны, 16 отменены.