Россиянка погибла из-за кресла

«Мужчина 2002 года рождения и женщина 1998 года рождения сбрасывали старую мебель через окно седьмого этажа. Одно из кресел упало на голову пожилой женщине, которая вышла в это время на улицу с собакой. В результате полученных травм потерпевшая 1941 года рождения скончалась на месте», – передает РИА «Новости» сообщение следственного управления СК.