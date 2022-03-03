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43 минуты назад

Выброшенное из окна кресло убило бабушку в Новосибирске

Деловая газета "Взгляд"

Женщина 1941 года рождения скончалась в Новосибирске от упавшего с седьмого этажа кресла – старую мебель через окно выбрасывали квартиросъемщики, сообщает СУ СК по Новосибирской области и главк МВД.

Россиянка погибла из-за кресла
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Около 6.00 (2.00 мск) местного времени в четверг в полицию поступило сообщение об обнаружении тела пожилой женщины у подъезда дома в Железнодорожном районе Новосибирска. Полицейские в ходе поквартирного обхода установили предполагаемых виновников произошедшего – жильцов съемной квартиры на седьмом этаже.

«Мужчина 2002 года рождения и женщина 1998 года рождения сбрасывали старую мебель через окно седьмого этажа. Одно из кресел упало на голову пожилой женщине, которая вышла в это время на улицу с собакой. В результате полученных травм потерпевшая 1941 года рождения скончалась на месте», – передает РИА «Новости» сообщение следственного управления СК.

Квартиросъемщиков доставили в полицию. Следователи СК возбудили в их отношении уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.

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Происшествия,Следственный комитет,
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