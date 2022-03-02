В Петербурге мошенники смогли завладеть двумя квартирами по подложным документам. Видео

«Задержанные мужчины в июле 2016 года, обладая информацией о смерти женщины, изготовили поддельное свидетельство о праве на наследство и договор купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу, предоставили указанные документы в МФЦ и зарегистрировали право собственности, причинив наследникам значительный ущерб в размере около 5 миллионов рублей», – сказали в МВД.