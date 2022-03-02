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3 часа назад

В Петербурге мошенники смогли завладеть двумя квартирами по подложным документам. Видео

Александр Котлеткин

В Петербурге полиция задержала троих злоумышленников, которые с помощью поддельных документов смогли заполучить две квартиры. Допрос подозреваемых сняли на видео.

В пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что задержание аферистов произошло 1 марта. Подозреваемым от 33 до 42 лет. В уголовном деле значится квартира в доме №56 по набережной реки Пряжки.

«Задержанные мужчины в июле 2016 года, обладая информацией о смерти женщины, изготовили поддельное свидетельство о праве на наследство и договор купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу, предоставили указанные документы в МФЦ и зарегистрировали право собственности, причинив наследникам значительный ущерб в размере около 5 миллионов рублей», – сказали в МВД.

В ходе расследования выяснилось, что таким же образом в декабре 2016 года мошенники смогли прикарманить себе квартиру в доме №48 по Красносельскому шоссе. Сумма ущерба также составила 5 миллионов рублей.

Происшествия,Видео,
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