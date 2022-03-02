В Петербурге полиция пресекла деятельность теневых банкиров. Видео

Правоохранители Петербурга и Ленобласти пресекли деятельность банды, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Установлено, что клиентами теневых банкиров были коммерческие фирмы, которые таким образом пытались скрыть доходы от налогового и финансового контроля.

Организатором банды был 42-летний петербуржец. Его сообщница помогала искать «клиентов». За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 14 процентов от обналичиваемой суммы. Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей.