В Харькове украинские власти захватили заложников

Украинские власти насильно удерживают в Харькове большую группу индийских студентов. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"По имеющимся у нас данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород", - сказал он.
По его словам, по сути дела, их удерживают в качестве заложников и предлагают покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия.
"Вооруженные силы готовы принять все необходимые меры в целях безопасной эвакуации граждан Индии. И отправить их домой с территории России своими военно-транспортными самолетами или самолетами Индии, как это предложила сделать индийская сторона", - сказал Конашенков.