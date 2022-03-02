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58 минут назад

Минобороны РФ: в Харькове украинские власти удерживают в заложниках индийских студентов

ТАСС

Украинские власти насильно удерживают в Харькове большую группу индийских студентов. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В Харькове украинские власти захватили заложников
Фото: ТАССТАСС

"По имеющимся у нас данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород", - сказал он.

По его словам, по сути дела, их удерживают в качестве заложников и предлагают покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия.

"Вооруженные силы готовы принять все необходимые меры в целях безопасной эвакуации граждан Индии. И отправить их домой с территории России своими военно-транспортными самолетами или самолетами Индии, как это предложила сделать индийская сторона", - сказал Конашенков.

Происшествия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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