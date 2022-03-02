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1 час назад

На юго-западе Москвы найдены два обгоревших тела

На юго-западе Москвы найдены два обгоревших тела, передает Telegram-канал «112».

На юго-западе Москвы найдены два обгоревших тела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, тела обнаружил местный житель, который утром вышел на прогулку с собакой. По предварительным данным, они сильно обезображены и расчленены.

По данным полиции, с жертвами могли расправиться в другом месте, а в лесополосу привезли, чтобы сжечь.

Ранее в Норильске в одном из гаражей нашли тела 16-летней девушки и 15-летнего молодого человека, которые при жизни состояли в романтических отношениях.

Тела подростков обнаружил отец погибшей. Несовершеннолетние находились в автомобиле ВАЗ-21011. При этом топливо в баке машины отсутствовало, ключи находились в замке зажигания. Предположительно, смерть пары наступила в результате отравления угарным газом.

Родственники погибших заявили, что последний раз видели детей 6 февраля и не волновались, так как полагали, что они находятся в гостях друг у друга. По факту гибели несовершеннолетних организована проверка.

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