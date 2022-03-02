Школьник скончался во время урока в Воронеже

В одной из школ Воронежа во время урока скончался восьмилетний мальчик. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Воронежской области, причина смерти ребенка сейчас устанавливается следователями.
При осмотре тела ребенка внешних повреждений не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Сейчас специалисты осматривают место происшествия, а также допрашивают родителей ребенка и сотрудников школы. Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания школьника, а также деятельности работников учебного заведения.
Напомним, что в январе в Копейске Челябинской области девятиклассник умер во время урока физкультуры. Медики и учителя на месте провели первые реанимационные действия, однако спасти мальчика не удалось.