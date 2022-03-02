Школьник скончался во время урока в Воронеже

В одной из школ Воронежа во время урока скончался восьмилетний мальчик. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Воронежской области, причина смерти ребенка сейчас устанавливается следователями.

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При осмотре тела ребенка внешних повреждений не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Сейчас специалисты осматривают место происшествия, а также допрашивают родителей ребенка и сотрудников школы. Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания школьника, а также деятельности работников учебного заведения.