Школьник скончался во время урока в Воронеже

В одной из школ Воронежа во время урока скончался восьмилетний мальчик. Причину смерти россиянина устанавливают следователи, говорится в сообщении на сайте регионального Следственного комитета России (СКР).

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

«По предварительным данным, 2 марта 2022 года в одном из образовательных учреждений Воронежа во время занятий скончался 8-летний мальчик», — рассказали в пресс-службе СКР.

В ведомстве отметили, что при осмотре тела мальчика внешних повреждений не обнаружено. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

На данный момент специалисты осматривают место происшествия, а также допрашивают родителей ребенка и сотрудников школы. Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания школьника, а также деятельности работников учебного заведения.