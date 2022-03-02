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2 часа назад

Опубликовано видео с места ДТП с КамАЗом в Москве

Александр Кузьмин

На Ярославском шоссе в Москве КамАЗ попал в аварию. Грузовик выехал с проезжей части и снес часть отбойника. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео с места ДТП.

На опубликованных кадрах видно, что дорожное происшествие практически не мешает движению автотранспорта. О пострадавших информации пока нет. Причина аварии, а также все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель повредил 10 автомобилей в Новомосковском округе столицы.

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