На шахте "Распадская" произошло ЧП

Смена шахты "Распадская" в Кузбассе, состоящая из почти 600 горняков, поднята на поверхность из-за остановившегося вспомогательного вентилятора. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В надшахтном здании вентилятора главного проветривания (ВГП) шахты "Распадская" произошло задымление. Были вызваны пожарные. Все люди из горных выработок шахты выведены на поверхность. Пожарные ликвидировали очаг и проводят обследование здания ВГП", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что пострадавших нет.

ПАО "Распадская" - одно из крупнейших угольных предприятий России. В 2010 году в ней произошли два взрыва метана. Они унесли жизни 91 человека, еще около 100 пострадали. Тела 11 погибших так и не были найдены. Восстановить добычу угля в полном объеме на "Распадской" удалось только в конце 2014 года.