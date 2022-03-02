«По версии следствия, организатором незаконной деятельности являлся 42-летний петербуржец. Помогала ему сообщница, которая занималась поиском клиентов. За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 14 % (четырнадцати процентов) от обналичиваемой суммы. Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей», – говорится в сообщении портала.