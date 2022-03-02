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4 часа назад

Обыск у обналичивших около 400 млн рублей «банкиров» попал на видео

Александр Кузьмин

В Петербурге пресечена деятельность теневых банкиров, которые обналичили около 400 миллионов рублей. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший видео обыска по адресам проживания и в офисах злоумышленников.

«По версии следствия, организатором незаконной деятельности являлся 42-летний петербуржец. Помогала ему сообщница, которая занималась поиском клиентов. За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 14 % (четырнадцати процентов) от обналичиваемой суммы. Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей», – говорится в сообщении портала.

Правоохранители возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.

Происшествия,Криминал,Видео,
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