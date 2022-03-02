Женщина умерла после группового изнасилования в Москве

По данным издания, в подъезде одного из домов на Волгоградском проспекте столицы шестеро мужчин совершили групповое изнасилование потерпевшей. После этого они сильно избили свою жертву. Пострадавшую доставили в больницу, однако она умерла. У нее было тяжелое отравление этанолом и многочисленные травмы.