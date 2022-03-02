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2 часа назад

Уроженка Киргизии умерла после группового изнасилования в Москве

Lenta.ruиещё 6

В Москве ведется расследование обстоятельств гибели 36-летней уроженки Киргизии. Об этом в среду, 2 марта, сообщает РЕН ТВ.

Женщина умерла после группового изнасилования в Москве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, в подъезде одного из домов на Волгоградском проспекте столицы шестеро мужчин совершили групповое изнасилование потерпевшей. После этого они сильно избили свою жертву. Пострадавшую доставили в больницу, однако она умерла. У нее было тяжелое отравление этанолом и многочисленные травмы.

Сыщики уже задержали двух подозреваемых, розыск остальных участников преступления продолжается. По предварительным данным, подозреваемые являются соотечественниками погибшей.

15 февраля сообщалось, что в Москве двое пьяных мигрантов-дворников изнасиловали 28-летнюю женщину.

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