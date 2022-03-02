На Украине у водителей из Белоруссии отобрали фуры с грузом

Белорусский следственный комитет заявил, что вооружённые люди на Украине отобрали у водителей из Белоруссии фуры с грузом на общую сумму в 200 тысяч евро, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что 24 февраля при въезде на территорию таможенного поста «Доманово» Волынской области Украины к водителям 5 грузовиков подошли люди в военной экипировки. Они заставили отдать ключи от машин и вынудили дальнобойщиков покинуть территорию Украины.