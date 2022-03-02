На Украине у водителей из Белоруссии отобрали фуры с грузом

Белорусский следственный комитет заявил, что вооружённые люди на Украине отобрали у водителей из Белоруссии фуры с грузом на общую сумму в 200 тысяч евро, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что 24 февраля при въезде на территорию таможенного поста «Доманово» Волынской области Украины к водителям 5 грузовиков подошли люди в военной экипировки. Они заставили отдать ключи от машин и вынудили дальнобойщиков покинуть территорию Украины.
У белорусских водителей на приграничной территории с Украиной путем разбоя группа вооружённых людей отобрали груженые фуры с товарами. СК разбирается в обстоятельствах, — говорится в сообщении.
2 марта сообщалось, что областной центр Херсона взят под полный контроль российскими подразделениями вооружённых сил России. В Минобороны РФ уточнили, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт Херсона работают в повседневном режиме.
Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.