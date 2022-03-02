Опубликовано видео задержания иностранца-экстремиста в Хабаровске

В Хабаровске задержали иностранца за публичные призывы к терроризму. 20-летней уроженец одной из стран Средней Азии был задержан в ноябре прошлого года. Мужчина проникся идеями радикального ислама и размещал в Интернете информацию, которая оправдывала деятельность запрещенной в России международной террористической организации на территории Сирии.