Опубликовано видео задержания иностранца-экстремиста в Хабаровске

В Хабаровске задержали иностранца за публичные призывы к терроризму. 20-летней уроженец одной из стран Средней Азии был задержан в ноябре прошлого года. Мужчина проникся идеями радикального ислама и размещал в Интернете информацию, которая оправдывала деятельность запрещенной в России международной террористической организации на территории Сирии.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ, оно расследуется управлением ФСБ России по Хабаровскому краю. Злоумышленника заключили под стражу.