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1 час назад

ФСБ задержала иностранца за призывы к терроризму в соцсетях

Lenta.ru

В Хабаровске 20-летнего гражданина одной из стран Средней Азии отправили в СИЗО за призывы к терроризму в соцсетях. Об этом в среду, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

ФСБ задержала иностранца за призывы к терроризму в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, молодого человека, который был приверженцем радикального ислама, в ноябре 2021 года задержали сотрудники ФСБ, так как он размещал в интернете сообщения в поддержку террористов в Сирии. В частности, он одобрял действия запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

В отношении него возбудили дело по статье 205 («Публичный призыв к терроризму, оправдание и пропаганда террористической деятельности») УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

31 января сообщалось, что в Краснодарском крае собравшего для террористов в Сирии 500 тысяч рублей россиянина отправили в колонию на 17 лет.

Происшествия,Катиба таухид валь-джихад,ФСБ,
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