Напавшего на петербургского стилиста разбойника задержали. Видео

Правоохранители столицы задержали подозреваемого в разбойном нападении на петербургского стилиста, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Об этом передает "Петербургский дневник".

Преступление было совершено у дома №35/2 по Мебельной улице вечером 11 февраля. Вооруженный ножом неизвестный похитил у работника парикмахерской 23 тысячи рублей, а также имущество на общую сумму в 200 тысяч рублей. Потерпевший заявил, что разбойник нашел его через соцсети. Было возбуждено уголовное дело.