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48 минут назад

Напавшего на петербургского стилиста разбойника задержали. Видео

Александр Кузьмин

Правоохранители столицы задержали подозреваемого в разбойном нападении на петербургского стилиста, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Об этом передает "Петербургский дневник".

Преступление было совершено у дома №35/2 по Мебельной улице вечером 11 февраля. Вооруженный ножом неизвестный похитил у работника парикмахерской 23 тысячи рублей, а также имущество на общую сумму в 200 тысяч рублей. Потерпевший заявил, что разбойник нашел его через соцсети. Было возбуждено уголовное дело.

28 февраля после оперативно-розыскных предприятий полиция отыскала подозреваемого в доме №7/1 по Ватутинской улице в Москве. Задержан 29-летний безработный мигрант. В МВД показали видео его допроса. Также уточняется, что ранее его уже судили за грабеж. Похищенное удалось изъять, но только частично.

Происшествия,Видео,МВД России,
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