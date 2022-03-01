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1 час назад

Загоревшееся судно с 4 тыс. автомобилями затонуло

Елена Прошина

Грузовое судно Felicity Ace с 4000 автомобилями на борту, спустя две недели после начала пожара, затонуло в 220 морских милях от побережья Азорских островов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Загоревшееся судно с 4 тыс. автомобилями затонуло
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что, несмотря на попытки отбуксировать судно в безопасное место, оно накренилось на 45 градусов к правому борту после удара волнами и затонуло.

«Судя по всему, загрязнения нефтью пока нет — ответственные за это морские службы проверяют это», — добавил собеседник Bloomberg.

На борту Felicity Ace находилось около 4000 автомобилей концерна Volkswagen, среди которых были модели Porsche, Audi, Bentley и Lamborghini.

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Судно направлялось в США из немецкого порта Эмден. Пожар на корабле вспыхнул 16 февраля, его причины до сих пор не установлены. После спасения всех 22 членов экипажа Felicity Ace продолжил дрейфовать в Атлантическом океане. Буксировка судна осложнялась тем, что его груз продолжал гореть еще несколько дней после начала пожара.

Происшествия,VolksWagen,
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