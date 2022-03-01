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3 часа назад

Здание Гнесинки эвакуировали в Москве из-за сообщения о "минировании"

Москва24

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Гнесинку эвакуировали из-за сообщения о "минировании"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкинпортал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

"Здание Гнесинки в Москве эвакуировали, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва", – сказал источник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время ожидается прибытие экстренных служб.

Ранее во вторник в столице эвакуировали геологоразведочный университет. Причиной эвакуации тоже стало анонимное сообщение о "минировании".

Межд тем накануне поступали сообщения об угрозах взрывов во всех торговых центрах Москвы. В связи с этим в понедельник были эвакуированы в том числе ТЦ Columbus, "Мега Белая Дача" и "Ривьера".

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