Гнесинку эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

"Здание Гнесинки в Москве эвакуировали, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва", – сказал источник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время ожидается прибытие экстренных служб.

Ранее во вторник в столице эвакуировали геологоразведочный университет. Причиной эвакуации тоже стало анонимное сообщение о "минировании".