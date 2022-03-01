Трактор протаранил такси в Петербурге и попал на видео

Такси досталось от уборочной техники в Красносельском районе Петербурга утром 1 марта. Машины не разминулись у СТО. Об этом передает "Фонтанка".

Авария произошла в 9:22 на Авангардной улице, у пересечения с улицей Чекистов, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». На записи с видеорегистратора очевидца видно, как уборочный трактор, выезжая с территории шиномонтажа, столкнулся с легковым такси, следовавшим в сторону улицы Чекистов.