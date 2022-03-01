Голая женщина гонялась за полицейским в Москве

В Москве полицейский убегал от голой женщины, которая гонялась за ним рядом с ОВД по району Кузьминки. Как сообщает Telegram-канал Baza, кадры сняли коллеги правоохранителя, которые в этот момент находились в машине.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Почему женщина раздета, и по какой причине ее испугался полицейский — неизвестно. Согласно кадрам, стражу правопорядка удалось спастись от гражданки и забежать в отделение.

Напомним, что 17 февраля на станции метро «Тульская» двое мигрантов напали на полицейских. Причиной конфликта стала просьба сотрудников полиции показать документы, на что мужчины резко отреагировали и попытались сбежать.