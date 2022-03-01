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1 час назад

Голая женщина гонялась за полицейским в Москве

Елена Прошина

В Москве полицейский убегал от голой женщины, которая гонялась за ним рядом с ОВД по району Кузьминки. Как сообщает Telegram-канал Baza, кадры сняли коллеги правоохранителя, которые в этот момент находились в машине.

Голая женщина гонялась за полицейским в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Почему женщина раздета, и по какой причине ее испугался полицейский — неизвестно. Согласно кадрам, стражу правопорядка удалось спастись от гражданки и забежать в отделение.

Напомним, что 17 февраля на станции метро «Тульская» двое мигрантов напали на полицейских. Причиной конфликта стала просьба сотрудников полиции показать документы, на что мужчины резко отреагировали и попытались сбежать.

После того как правоохранителям удалось «скрутить» одного из мигрантов, прибежал его знакомый, который с разбегу пнул ногой полицейского, а после несколько раз ударил рукой по голове другого, пытаясь «отбить» своего товарища.

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