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1 марта

Появилось видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани

Александр Кузьмин

На нефтеперерабатывающем заводе в Рязани произошел пожар. Кадры с места тушения пожара оказались в распоряжении Telegram-канала «112».

По его данным, огонь охватил установку на площади 100 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет.

«01 марта в 09 часов 47 минут поступило сообщение о пожаре в городе Рязани. По предварительной информации произошло возгорание установки на площади 100 кв.м. В настоящее время на месте происшествия работают 16 пожарных автомобилей, 58 человек личного состава Государственной противопожарной службы. По предварительной информации пострадавших нет. Эвакуация не требуется», – говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Рязанской области.

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