«01 марта в 09 часов 47 минут поступило сообщение о пожаре в городе Рязани. По предварительной информации произошло возгорание установки на площади 100 кв.м. В настоящее время на месте происшествия работают 16 пожарных автомобилей, 58 человек личного состава Государственной противопожарной службы. По предварительной информации пострадавших нет. Эвакуация не требуется», – говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Рязанской области.