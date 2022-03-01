Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в России

В Рязани на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Горит установка на площади 100 кв. метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Оперативная группа правительства Рязанской области.
«На территории АО «РНПК» в районе Южного промузла произошло возгорание. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 9.47. По предварительной информации, произошло загорание установки на площади 100 квадратных метров», - говорится в сообщении.
К месту ЧП были направлены подразделения МЧС России по Рязанской области по повышенному номеру сложности. В настоящее время на месте развернут штаб пожаротушения, работает оперативная группа во главе с врио начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковником Александром Воробьевым, испытательная пожарная лаборатория, а также инспекторы государственного пожарного надзора
Уточняется, что в результате возгорания пострадали два человека, они госпитализированы. По словам представителя экстренных служб, горит установка по очистке дизельного топлива. В тушении пожара задействованы 16 единиц техники и 58 человек личного состава.