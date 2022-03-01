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12 минут назад

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в России

Елена Прошина

В Рязани на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Горит установка на площади 100 кв. метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Оперативная группа правительства Рязанской области.

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На территории АО «РНПК» в районе Южного промузла произошло возгорание. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 9.47. По предварительной информации, произошло загорание установки на площади 100 квадратных метров», - говорится в сообщении.

К месту ЧП были направлены подразделения МЧС России по Рязанской области по повышенному номеру сложности. В настоящее время на месте развернут штаб пожаротушения, работает оперативная группа во главе с врио начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковником Александром Воробьевым, испытательная пожарная лаборатория, а также инспекторы государственного пожарного надзора

Уточняется, что в результате возгорания пострадали два человека, они госпитализированы. По словам представителя экстренных служб, горит установка по очистке дизельного топлива. В тушении пожара задействованы 16 единиц техники и 58 человек личного состава.

Происшествия,Александр Воробьев,МЧС России,
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