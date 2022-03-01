Женщину с ножевым ранением нашли в московском метро

Пассажир в московском метро обнаружил раненую женщину. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», мужчина зашел в вагон на одной из станций и увидел пострадавшую в крови и с ножом в руках.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После к ним подошел еще один пассажир, который попытался отнять у девушки нож, однако случайно порезал ей палец. Через некоторое время на место пришли правоохранители, которые отвели раненую в комнату полиции и вызвали ей скорую.

Отмечается, что противоправных действий в ее сторону не совершалось. Предположительно, девушка ранила себя сама.

Напомним, что 24 февраля 33-летняя женщина выстрелила из пневматического пистолета в 58-летнюю сотрудницу метрополитена Санкт-Петербурга.