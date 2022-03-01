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1 час назад

Женщину с ножевым ранением нашли в московском метро

Елена Прошина

Пассажир в московском метро обнаружил раненую женщину. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», мужчина зашел в вагон на одной из станций и увидел пострадавшую в крови и с ножом в руках.

Женщину с ножевым ранением нашли в московском метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После к ним подошел еще один пассажир, который попытался отнять у девушки нож, однако случайно порезал ей палец. Через некоторое время на место пришли правоохранители, которые отвели раненую в комнату полиции и вызвали ей скорую.

Отмечается, что противоправных действий в ее сторону не совершалось. Предположительно, девушка ранила себя сама.

Напомним, что 24 февраля 33-летняя женщина выстрелила из пневматического пистолета в 58-летнюю сотрудницу метрополитена Санкт-Петербурга.

По предварительной информации, между пассажиркой и работницей разгорелся конфликт в нижнем вестибюле станции «Приморская». В результате пассажирка достала пистолет и четыре раза выстрелила в кабину дежурного по эскалатору.

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