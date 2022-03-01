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1 час назад

Задержку электрички в Лазаревском из-за схода селя сняли на видео

Александр Кузьмин

В микрорайоне Головинка курортного города Сочи на железнодорожные пути сошел сель, из-за чего задерживается движение поездов. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи», опубликовавший снятое очевидцем видео из Лазаревского. Там сейчас на 40 минут задерживается отправление электропоезда.

«Люди выходят из электрички. Покидают ее, потому что она уже почти пустая. На 10:12 мы должны были уехать. Сейчас 10:45, мы еще не тронулись», – рассказывает автор ролика.

Он также добавляет, что было объявлено о задержке поездов на полтора часа и на час пятьдесят.

По данным канала, к настоящему моменту движение поездов восстановлено.

Происшествия,Общество,Видео,
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