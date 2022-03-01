Украинец попытался потопить яхту российского топ-менеджера

Украинский механик попытался затопить яхту Lady Anastasia, принадлежащую генеральному директору «Рособоронэкспорта» Александру Михееву, в качестве мести за российскую военную операцию. Об этом пишет The Guardian.

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По данным издания, инцидент произошел у берегов Испании. Украинец, который 10 лет работал механиком на яхте, решил ее затопить и открыл клапан для доступа забортной воды в машинном отделении.

При этом он попросил членов экипажа судна, часть из которых также украинцы, покинуть яхту. Однако экипаж и сотрудники порта смогли перекрыть доступ воды и спасти Lady Anastasia.

Механик объяснил в суде, что причиной его действий стала российская военная операция на Украине, а на преступление он решился после того, как посмотрел новости.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий.