Массовая драка строителей в Москве попала на видео

Недалеко от железнодорожной станции «Шелепиха» в Москве произошла массовая драка строителей, которая попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram -канале «Москва с огоньком» .

На кадрах видно, что в потасовке приняли участие более 30 человек. Сначала мужчины спорили между собой, после чего началась драка. Некоторые взяли в руки подручные предметы и пытались драться и кидаться ими. Конфликт продлился недолго. Около половины участников потасовки внезапно отбежали от стройки в противоположном направлении, однако на фоне все еще были слышны угрозы. Что стало причиной конфликта — неизвестно.