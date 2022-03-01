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11 минут назад

Массовая драка строителей в Москве попала на видео

Мослента

Недалеко от железнодорожной станции «Шелепиха» в Москве произошла массовая драка строителей, которая попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

На кадрах видно, что в потасовке приняли участие более 30 человек. Сначала мужчины спорили между собой, после чего началась драка. Некоторые взяли в руки подручные предметы и пытались драться и кидаться ими. Конфликт продлился недолго. Около половины участников потасовки внезапно отбежали от стройки в противоположном направлении, однако на фоне все еще были слышны угрозы. Что стало причиной конфликта — неизвестно.

Ранее в Москве произошла массовая драка с битами и палками. В конфликте участвовало не менее десяти мигрантов из стран ближнего зарубежья.

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