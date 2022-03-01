Массовая драка строителей в Москве попала на видео

Недалеко от железнодорожной станции «Шелепиха» в Москве произошла массовая драка строителей, которая попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».
На кадрах видно, что в потасовке приняли участие более 30 человек. Сначала мужчины спорили между собой, после чего началась драка. Некоторые взяли в руки подручные предметы и пытались драться и кидаться ими. Конфликт продлился недолго. Около половины участников потасовки внезапно отбежали от стройки в противоположном направлении, однако на фоне все еще были слышны угрозы. Что стало причиной конфликта — неизвестно.
Ранее в Москве произошла массовая драка с битами и палками. В конфликте участвовало не менее десяти мигрантов из стран ближнего зарубежья.