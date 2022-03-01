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3 часа назад

Аэропорт Шереметьево «заминировали»

Елена Прошина

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево в Москве. Как сообщает ТАСС, сейчас специалисты проверяют информацию о «минировании».

Аэропорт Шереметьево «заминировали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме инцидент не сказался на графике рейсов.

Напомним, что с ноября 2019 года в России наблюдается волна «минирований» различных объектов, в том числе аэропортов. В декабре 2020 года сразу несколько российских аэропортов эвакуировали из-за угрозы минирования. Так, сообщения о бомбах поступили в воздушные гавани Саратова, Благовещенска, Магадана и Петропавловска-Камчатского.

В частности, из аэропорта в Магадане эвакуировали 400 пассажиров. Из-за проверок был задержан рейс Магадан — Хабаровск. В Петропавловско-Камчатском из-за работы спецслужб были задержаны рейсы.

Позднее, 31 января, в аэропорту Шереметьево задержан мужчина, который угрожал взорвать терминал. При входе посетитель воздушной гавани заявил о наличии у него бомбы, однако никаких взрывчатых устройств или взрывоопасных предметов у мужчины с собой не оказалось.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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